BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

NombreBLENDR

PuestoNo.1871

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.02%

Suministro de circulación40,057,909.37023298

Suministro máx.42,000,000

Suministro total42,000,000

Tasa de circulación0.9537%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.2763998001721975,2024-03-30

Precio más bajo0.025867046431337384,2025-06-23

Blockchain públicaETH

IntroducciónBlendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.