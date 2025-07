BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

NombreBFIC

PuestoNo.1341

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)7.22%

Suministro de circulación10,578,424

Suministro máx.21,000,000

Suministro total21,000,000

Tasa de circulación0.5037%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez2.4 USDT

Máximo histórico44.5205627668438,2022-05-15

Precio más bajo0.16099897458104975,2025-04-05

Blockchain públicaBFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Sector

Redes sociales

