Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

NombreAZIT

PuestoNo.1329

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.18%

Suministro de circulación339,861,089

Suministro máx.500,000,000

Suministro total500,000,000

Tasa de circulación0.6797%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.0090500656505639,2022-12-16

Precio más bajo0.009119511856648504,2025-04-07

Blockchain públicaKLAY

