AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

NombreAERGO

PuestoNo.502

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)5.33%

Suministro de circulación484,999,995.7689212

Suministro máx.500,000,000

Suministro total500,000,000

Tasa de circulación0.9699%

Fecha de emisión2018-12-18 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.6970735396414783,2025-04-16

Precio más bajo0.0161023174991,2020-03-13

Blockchain públicaETH

IntroducciónAergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.