Qué es Long (LONG)

$LONG is the fiery meme token backed by the Certik-KYCed zkSwap Finance team! With an absolutely fair launch, 100% initial liquidity burn, and 0% team allocation, $LONG offers a thrilling adventure where transparency meets reliability. Through its deflationary mechanism, $LONG ensures a constant burn, igniting the flames of prosperity with every trade. Plus, enjoy perks like gas fee payments and high APR farming, making $LONG not just a solid investment, but a gateway to boundless opportunities and fun.

