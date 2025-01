Qué es BULLA (BULLA)

Bears bringing you down? Negative vibes taking over? Don’t let the noise hold you back and live life the BULLA way. Being BULLA is more than just a mindset — it’s a movement. We are bullish not just on markets, but on life itself. We’re growing our herd one bull at a time by onboarding every normie into a bulliever and converting every bear into a raging BULLA. Be fun, Be Free, Be BULLA. No Beras, Bullas Only.

