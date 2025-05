TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

NombreTIA

PuestoNo.55

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0005%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)24.65%

Suministro de circulación644,682,578.598663

Suministro máx.0

Suministro total1,123,460,383.561275

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico20.911430884832413,2024-02-10

Precio más bajo2.028107599495091,2023-10-31

Blockchain públicaCELESTIA

