RWAINC

RWA Inc. es el primer ecosistema completo de tokenización y trading de Activos del Mundo Real (Real World Assets, RWA) en el mundo. RWA Inc. está desarrollando un servicio de tokenización de RWA, una plataforma de launchpad/stakingpad de RWA (RWA Launchpad), un exchange de RWA (RWA Exchange) y un mercado de RWA para el trading de Activos del Mundo Real en el mercado global. Actualmente, RWA Inc. ha lanzado el RWA Launchpad y el RWA Exchange se pondrá en funcionamiento en noviembre de 2024. El Mercado estará en funcionamiento en 2025.

NombreRWAINC

PuestoNo.1429

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,22%

Suministro de circulación335 030 379,4

Suministro máx.1 000 000 000

Suministro total999 992 030,45

Tasa de circulación0.335%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.14355853970647262,2024-12-04

Precio más bajo0.00999,2024-11-25

Blockchain públicaBASE

Sector

Redes sociales

