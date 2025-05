MNT

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

NombreMNT

PuestoNo.45

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0007%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)7.91%

Suministro de circulación3,364,694,382.8368406

Suministro máx.6,219,316,795

Suministro total6,219,316,794.99

Tasa de circulación0.541%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.5050548504148984,2024-04-08

Precio más bajo0.3136311821650813,2023-10-18

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

