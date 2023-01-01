Το σύστημα υπολογίζει τους τόκους σε καθημερινή βάση και τους χρεώνει με βάση την πραγματική διάρκεια του δανείου, όπου ο χρόνος κάτω της 1 ημέρας υπολογίζεται ως 1 ημέρα. Σημείωση: Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο που εμφανίζεται τη στιγμή του δανεισμού. Τύπος: Τόκος = Ποσό Δανεισμού × Ημερήσιο Επιτόκιο.