Διαδικασίες Δανείου
Υποβολή Αίτησης Δανείου
Ληφθέν Δάνειο
Αποπληρωμή Δανείου με Τόκο
Επιστροφή Εγγυητικών Περιουσιακών Στοιχείων
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Ε1. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τα Δάνεια MEXC;

Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης MEXC και έχετε εγγυητικά περιουσιακά στοιχεία στον λογαριασμό Spot σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε δανεισμό.

E2. Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;

Το σύστημα υπολογίζει τους τόκους σε καθημερινή βάση και τους χρεώνει με βάση την πραγματική διάρκεια του δανείου, όπου ο χρόνος κάτω της 1 ημέρας υπολογίζεται ως 1 ημέρα. Σημείωση: Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο που εμφανίζεται τη στιγμή του δανεισμού. Τύπος: Τόκος = Ποσό Δανεισμού × Ημερήσιο Επιτόκιο.

Ε3. Είναι δυνατόν να γίνει πρόωρη πλήρης ή μερική εξόφληση;

Η μερική εξόφληση δεν υποστηρίζεται. Για περιουσιακά στοιχεία που επιτρέπουν την πρόωρη αποπληρωμή, ανατρέξτε στους ειδικούς κανόνες για λεπτομέρειες.

Ε4. Τι είναι αναλογία Δανείου προς αξία (LTV);

Η αναλογία Δανείου προς αξία (LTV) είναι το ποσοστό εκκρεμούς αξίας περιουσιακών στοιχείων εγγυητική αξία. Ο συγκεκριμένος τύπος υπολογισμού έχει ως εξής:
LTV = Εκκρεμές Κεφάλαιο και Τόκος / Εγγυητικό Ποσό
Εκκρεμές Κεφάλαιο και Τόκος = (Εκκρεμές Κεφάλαιο + Εκκρεμής Τόκος + Εκκρεμής Ληξιπρόθεσμος Τόκος)