Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης MEXC και έχετε εγγυητικά περιουσιακά στοιχεία στον λογαριασμό Spot σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε δανεισμό.
Το σύστημα υπολογίζει τους τόκους σε καθημερινή βάση και τους χρεώνει με βάση την πραγματική διάρκεια του δανείου, όπου ο χρόνος κάτω της 1 ημέρας υπολογίζεται ως 1 ημέρα. Σημείωση: Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο που εμφανίζεται τη στιγμή του δανεισμού. Τύπος: Τόκος = Ποσό Δανεισμού × Ημερήσιο Επιτόκιο.
Η μερική εξόφληση δεν υποστηρίζεται. Για περιουσιακά στοιχεία που επιτρέπουν την πρόωρη αποπληρωμή, ανατρέξτε στους ειδικούς κανόνες για λεπτομέρειες.
Η αναλογία Δανείου προς αξία (LTV) είναι το ποσοστό εκκρεμούς αξίας περιουσιακών στοιχείων εγγυητική αξία. Ο συγκεκριμένος τύπος υπολογισμού έχει ως εξής:
LTV = Εκκρεμές Κεφάλαιο και Τόκος / Εγγυητικό Ποσό
Εκκρεμές Κεφάλαιο και Τόκος = (Εκκρεμές Κεφάλαιο + Εκκρεμής Τόκος + Εκκρεμής Ληξιπρόθεσμος Τόκος)