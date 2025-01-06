Launchpool

Στοίχημα για να κερδίσετε tokens από κορυφαία έργα

Συνολικό Pool Επάθλων (USDT)
1,239,239
Σύνολο Συμμετεχόντων
89,361
Αρ. Καταχωρισμένων Έργων
15
EINSTEIN

EIN

Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
28,000,000 EIN
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε EIN airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
80.24%
Σύνολο Airdrop
14,000,000 EIN
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,367,960 USDT
Συμμετέχοντες
948

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε EIN airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
7.33%
Σύνολο Airdrop
7,000,000 EIN
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
7,628,495 MX
Συμμετέχοντες
5,771

EIN Pool

Κάντε Stake EIN για να κερδίσετε EIN airdrops

EINSTEIN
Εκτιμώμενο APR
2,995.28%
Σύνολο Airdrop
7,000,000 EIN
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
18,886,122 EIN
Συμμετέχοντες
210
🔥 7.300.000.000 EIN: Η εξόρυξη έχει πάρει φωτιά! 🚀 1.000%+ APR
Συμμετοχή Τώρα
StablR USD

USDR

Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
70,000 USDT
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε USDT airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
207.08%
Σύνολο Airdrop
50,000 USDT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,781,074 USDT
Συμμετέχοντες
1,141

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε USDT airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
7.18%
Σύνολο Airdrop
10,000 USDT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
6,794,231 MX
Συμμετέχοντες
5,149

USDR Pool

Κάντε Stake USDR για να κερδίσετε USDT airdrops

StablR USD
Εκτιμώμενο APR
125.34%
Σύνολο Airdrop
10,000 USDT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
710,609 USDR
Συμμετέχοντες
697
StablR Euro

EURR

Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
70,000 USDT
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε USDT airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
265.30%
Σύνολο Airdrop
50,000 USDT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,273,366 USDT
Συμμετέχοντες
906

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε USDT airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
7.38%
Σύνολο Airdrop
10,000 USDT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
7,043,910 MX
Συμμετέχοντες
5,229

EURR Pool

Κάντε Stake EURR για να κερδίσετε USDT airdrops

StablR Euro
Εκτιμώμενο APR
179.68%
Σύνολο Airdrop
10,000 USDT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
411,359 EURR
Συμμετέχοντες
454
TRN

TRN

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
190,000 TRN
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε TRN airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
28.14%
Σύνολο Airdrop
95,000 TRN
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,569,907 USDT
Συμμετέχοντες
917

TRN Pool

Κάντε Stake TRN για να κερδίσετε TRN airdrops

TRN
Εκτιμώμενο APR
1,884.61%
Σύνολο Airdrop
95,000 TRN
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
314,040 TRN
Συμμετέχοντες
702
EINSTEIN

EIN

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
42,500,000 EIN
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε EIN airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
113.39%
Σύνολο Airdrop
25,000,000 EIN
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,784,617 USDT
Συμμετέχοντες
1,868

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε EIN airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
8.80%
Σύνολο Airdrop
17,500,000 EIN
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
8,019,955 MX
Συμμετέχοντες
8,622
🔥 7.300.000.000 EIN: Η εξόρυξη έχει πάρει φωτιά! 🚀 1.000%+ APR
Συμμετοχή Τώρα
Bombie

BOMB

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
6,000,000 BOMB
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε BOMB airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
449.81%
Σύνολο Airdrop
4,000,000 BOMB
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,085,194 USDT
Συμμετέχοντες
730

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε BOMB airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
22.01%
Σύνολο Airdrop
2,000,000 BOMB
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
4,399,152 MX
Συμμετέχοντες
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
1,666,666,666 ICEBERG
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

ICEBERG Pool

Κάντε Stake ICEBERG για να κερδίσετε ICEBERG airdrops

ICEBERG
Εκτιμώμενο APR
8,488.44%
Σύνολο Airdrop
833,333,333 ICEBERG
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
719,672,913 ICEBERG
Συμμετέχοντες
240

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε ICEBERG airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
4.66%
Σύνολο Airdrop
833,333,333 ICEBERG
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
3,625,514 MX
Συμμετέχοντες
2,759
Shardeum

SHM

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
63,360 SHM
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε SHM airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
600.58%
Σύνολο Airdrop
31,680 SHM
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,212,768 USDT
Συμμετέχοντες
784

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε SHM airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
48.75%
Σύνολο Airdrop
31,680 SHM
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
5,397,116 MX
Συμμετέχοντες
4,137
Balance

EPT

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
4,560,000 EPT
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε EPT airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
221.06%
Σύνολο Airdrop
2,300,000 EPT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,955,829.733 USDT
Συμμετέχοντες
1,204

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε EPT airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
14.02%
Σύνολο Airdrop
1,300,000 EPT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
5,462,085.851 MX
Συμμετέχοντες
4,243

EPT Pool

Κάντε Stake EPT για να κερδίσετε EPT airdrops

Balance
Εκτιμώμενο APR
624.27%
Σύνολο Airdrop
960,000 EPT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
18,864,827.814 EPT
Συμμετέχοντες
393
Mantle

MNT

Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
240,000 MNT
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε MNT airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
134.91%
Σύνολο Airdrop
48,000 MNT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
2,757,307 USDT
Συμμετέχοντες
1,730

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε MNT airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
34.49%
Σύνολο Airdrop
72,000 MNT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
5,277,175 MX
Συμμετέχοντες
4,523

MNT Pool

Κάντε Stake MNT για να κερδίσετε MNT airdrops

Mantle
Εκτιμώμενο APR
96.05%
Σύνολο Airdrop
120,000 MNT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
12,425,855 MNT
Συμμετέχοντες
4,492
Kinto

KINTO

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
10,100 KINTO
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε KINTO airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
397.35%
Σύνολο Airdrop
5,100 KINTO
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
2,661,559.62 USDT
Συμμετέχοντες
1,702

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε KINTO airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
32.26%
Σύνολο Airdrop
3,000 KINTO
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
6,137,476.3 MX
Συμμετέχοντες
5,185

KINTO Pool

Κάντε Stake KINTO για να κερδίσετε KINTO airdrops

Kinto
Εκτιμώμενο APR
3,934.48%
Σύνολο Airdrop
2,000 KINTO
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
6,405.9 KINTO
Συμμετέχοντες
1,993
Term Finance

TERM

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
120,000 TERM
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε TERM airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
539.01%
Σύνολο Airdrop
60,000 TERM
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,028,611 USDT
Συμμετέχοντες
819

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε TERM airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
27.00%
Σύνολο Airdrop
36,000 TERM
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
4,354,949 MX
Συμμετέχοντες
3,418

TERM Pool

Κάντε Stake TERM για να κερδίσετε TERM airdrops

Term Finance
Εκτιμώμενο APR
5,661.41%
Σύνολο Airdrop
24,000 TERM
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
78,460 TERM
Συμμετέχοντες
1,531
Story

IP

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
60,000 IP
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε IP airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
185.52%
Σύνολο Airdrop
30,000 IP
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
3,489,508 USDT
Συμμετέχοντες
2,402

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε IP airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
19.55%
Σύνολο Airdrop
18,000 IP
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
5,721,002 MX
Συμμετέχοντες
4,981

IP Pool

Κάντε Stake IP για να κερδίσετε IP airdrops

Story
Εκτιμώμενο APR
645.05%
Σύνολο Airdrop
12,000 IP
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
221,808 IP
Συμμετέχοντες
1,866
Aptos

APT

Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
30,500 APT
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε APT airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
260.38%
Σύνολο Airdrop
16,000 APT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
6,176,889 USDT
Συμμετέχοντες
3,734

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε APT airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
58.36%
Σύνολο Airdrop
11,500 APT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
5,076,509 MX
Συμμετέχοντες
3,901

APT Pool

Κάντε Stake APT για να κερδίσετε APT airdrops

Aptos
Εκτιμώμενο APR
68.87%
Σύνολο Airdrop
3,000 APT
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
525,988 APT
Συμμετέχοντες
2,460
Xterio

XTER

Αρχική Καταχώριση
Ολοκληρώθηκε
Σύνολο Airdrop
800,000 XTER
Περίοδος Εκδήλωσης
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες

USDT Pool

Κάντε Stake USDT για να κερδίσετε XTER airdrops

Tether
Εκτιμώμενο APR
279.69%
Σύνολο Airdrop
400,000 XTER
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
8,436,874 USDT
Συμμετέχοντες
5,642

MX Pool

Κάντε Stake MX για να κερδίσετε XTER airdrops

MX Token
Εκτιμώμενο APR
47.02%
Σύνολο Airdrop
240,000 XTER
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
5,004,835 MX
Συμμετέχοντες
3,627

XTER Pool

Κάντε Stake XTER για να κερδίσετε XTER airdrops

Xterio
Εκτιμώμενο APR
1,335.95%
Σύνολο Airdrop
160,000 XTER
Συνολικό ποσό που έχετε σε stake
1,008,964 XTER
Συμμετέχοντες
2,698