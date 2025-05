XMR

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

ΌνομαXMR

ΚατάταξηNo.23

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0018%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)563.61%

Προμήθεια Κυκλοφορίας18,446,744.07370955

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος18,446,744.07370955

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2014-04-18 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή517.62024523,2021-05-07

Χαμηλότερη τιμή0.21296699345111847,2015-01-14

Δημόσιο BlockchainXMR

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.