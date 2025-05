WINR

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

ΌνομαWINR

ΚατάταξηNo.4953

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια910 436 702

Συνολικός Όγκος518 150 658,64224267

Ποσοστό κυκλοφορίας0%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.14633127912041108,2023-12-28

Χαμηλότερη τιμή0.005229759691518996,2025-04-24

Δημόσιο BlockchainARB

