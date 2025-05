WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

ΌνομαWING

ΚατάταξηNo.1838

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)7.74%

Προμήθεια Κυκλοφορίας5,027,798.86998927

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000

Συνολικός Όγκος7,638,124.86998927

Ποσοστό κυκλοφορίας0.5027%

Ημερομηνία Έκδοσης2020-09-15 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή140.806207937,2020-09-16

Χαμηλότερη τιμή0.20184338164159354,2025-05-25

Δημόσιο BlockchainONT

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

