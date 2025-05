TON

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

ΌνομαTON

ΚατάταξηNo.17

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0024%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)22.40%

Προμήθεια Κυκλοφορίας2,491,697,883.8390865

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος5,131,184,506.029584

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή8.235022765920782,2024-06-15

Χαμηλότερη τιμή0.39061681567469,2021-09-20

Δημόσιο BlockchainTONCOIN

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

