TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

ΌνομαSWAP

ΚατάταξηNo.1127

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.80%

Προμήθεια Κυκλοφορίας99,995,164

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος99,995,164.26708125

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2020-07-10 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή5.02240699,2021-04-16

Χαμηλότερη τιμή0.0125283595814,2020-07-13

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήTrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

