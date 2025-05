SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

ΌνομαSUN

ΚατάταξηNo.149

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.15%

Προμήθεια Κυκλοφορίας19,258,736,971.92874

Μέγιστη Προμήθεια19,900,730,000

Συνολικός Όγκος19,900,730,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9677%

Ημερομηνία Έκδοσης2020-09-11 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.05435516929972846,2021-10-20

Χαμηλότερη τιμή0.0046319555547312,2022-11-14

Δημόσιο BlockchainTRX

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

