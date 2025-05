STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

ΌνομαSTORJ

ΚατάταξηNo.334

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)2.44%

Προμήθεια Κυκλοφορίας410,215,536.2299525

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος424,999,998.00000113

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2017-07-03 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.4097 USDT

Υψηλότερη τιμή3.90788278,2021-03-28

Χαμηλότερη τιμή0.0483529328365,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

