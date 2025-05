SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

ΌνομαSQD

ΚατάταξηNo.289

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.87%

Προμήθεια Κυκλοφορίας605,717,237.4980118

Μέγιστη Προμήθεια1,337,000,000

Συνολικός Όγκος1,310,997,653.5180118

Ποσοστό κυκλοφορίας0.453%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.2811380192345477,2025-05-10

Χαμηλότερη τιμή0.022870639298236413,2024-11-16

Δημόσιο BlockchainARB

