SPEC

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

ΌνομαSPEC

ΚατάταξηNo.908

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)15.16%

Προμήθεια Κυκλοφορίας14,104,697

Μέγιστη Προμήθεια100,000,000

Συνολικός Όγκος100,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.141%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή18.579969338127004,2024-11-30

Χαμηλότερη τιμή0.9419900604014138,2025-05-08

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήSpectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.