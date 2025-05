SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

ΌνομαSNT

ΚατάταξηNo.275

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)2.28%

Προμήθεια Κυκλοφορίας4,000,826,800.3126316

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος6,804,870,174.878168

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2017-06-29 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.0366 USDT

Υψηλότερη τιμή0.675944983959198,2018-01-04

Χαμηλότερη τιμή0.00619645271405,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

