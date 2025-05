SIX

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

ΌνομαSIX

ΚατάταξηNo.931

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.07%

Προμήθεια Κυκλοφορίας850,966,610.126

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος999,999,970

Ποσοστό κυκλοφορίας0.8509%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.5520867825854208,2021-11-29

Χαμηλότερη τιμή0.00405629769192,2019-02-28

Δημόσιο BlockchainBSC

ΕισαγωγήSIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.