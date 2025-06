SHARDS

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

ΌνομαSHARDS

ΚατάταξηNo.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0

Προμήθεια Κυκλοφορίας--

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος1 000 000 000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή,

Χαμηλότερη τιμή,

Δημόσιο BlockchainBASE

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

