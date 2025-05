SDR

SedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project.

ΌνομαSDR

ΚατάταξηNo.4131

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια28,700,000,000

Συνολικός Όγκος22,076,971,988.736866

Ποσοστό κυκλοφορίας0%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.001503010929479085,2024-03-08

Χαμηλότερη τιμή0.000021442292697048,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainSDR

ΕισαγωγήSedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.