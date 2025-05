SAGA

Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

ΌνομαSAGA

ΚατάταξηNo.398

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)14.77%

Προμήθεια Κυκλοφορίας246,292,381

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος1,066,554,469

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή7.819970041594274,2024-04-09

Χαμηλότερη τιμή0.18392457971073342,2025-04-17

Δημόσιο BlockchainSAGA

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

