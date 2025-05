PTH

The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products.

ΌνομαPTH

ΚατάταξηNo.4051

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος994,228,079

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.1944924853489439,2024-07-23

Χαμηλότερη τιμή0.033348175778557435,2025-05-28

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

