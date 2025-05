PORT3

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

ΌνομαPORT3

ΚατάταξηNo.925

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)24.21%

Προμήθεια Κυκλοφορίας424,180,895.9463484

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος1,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.32825507030864065,2024-03-28

Χαμηλότερη τιμή0.011041491512868788,2025-03-11

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήPort3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.