PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

ΌνομαPHB

ΚατάταξηNo.666

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)15.10%

Προμήθεια Κυκλοφορίας56,164,078.55021973

Μέγιστη Προμήθεια64,000,000

Συνολικός Όγκος56,164,078.55021973

Ποσοστό κυκλοφορίας0.8775%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή4.094629014078536,2024-03-09

Χαμηλότερη τιμή0.06654096148398123,2022-05-12

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

