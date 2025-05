ONDO

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

ΌνομαONDO

ΚατάταξηNo.35

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0008%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)5.78%

Προμήθεια Κυκλοφορίας3,159,107,529

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος10,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή2.141296331061504,2024-12-16

Χαμηλότερη τιμή0.0835464393634915,2024-01-18

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

