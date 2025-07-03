M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

ΌνομαM

ΚατάταξηNo.44

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0005%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1.05%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,039,501,066

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000,000

Συνολικός Όγκος5,264,317,858.42

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1039%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή2.9597770942123245,2025-09-18

Χαμηλότερη τιμή0.03524461750801544,2025-07-03

Δημόσιο BlockchainMEMECORE

ΕισαγωγήMemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

