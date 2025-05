MNT

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

ΌνομαMNT

ΚατάταξηNo.42

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0006%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)5.23%

Προμήθεια Κυκλοφορίας3,364,694,382.8368406

Μέγιστη Προμήθεια6,219,316,795

Συνολικός Όγκος6,219,316,794.99

Ποσοστό κυκλοφορίας0.541%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή1.5050548504148984,2024-04-08

Χαμηλότερη τιμή0.3136311821650813,2023-10-18

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.