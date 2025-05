MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

ΌνομαMLN

ΚατάταξηNo.799

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)598.98%

Προμήθεια Κυκλοφορίας2,967,315.06865754

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος2,967,934.68432946

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2020-07-03 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή270.0450134277344,2018-01-04

Χαμηλότερη τιμή1.79671464105,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

