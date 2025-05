MA

The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.

ΌνομαMA

ΚατάταξηNo.2191

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.35%

Προμήθεια Κυκλοφορίας186,993,056

Μέγιστη Προμήθεια500,000,000

Συνολικός Όγκος500,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.3739%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.021939135615429286,2025-02-20

Χαμηλότερη τιμή0.001740758610759852,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainBSC

ΕισαγωγήThe first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.