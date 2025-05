LNDX

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

ΌνομαLNDX

ΚατάταξηNo.1689

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)2.54%

Προμήθεια Κυκλοφορίας14,060,482.260439

Μέγιστη Προμήθεια80,000,000

Συνολικός Όγκος68,312,108.554783

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1757%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή3.575063582944541,2024-03-28

Χαμηλότερη τιμή0.12082475558408765,2025-02-03

Δημόσιο BlockchainETH

