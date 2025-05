KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

ΌνομαKCS

ΚατάταξηNo.59

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0004%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)3.86%

Προμήθεια Κυκλοφορίας125,002,999.85133564

Μέγιστη Προμήθεια200,000,000

Συνολικός Όγκος142,502,999.85133564

Ποσοστό κυκλοφορίας0.625%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-04-23 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή28.795176559830317,2021-12-01

Χαμηλότερη τιμή0.336503927826,2019-01-31

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

