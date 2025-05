JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

ΌνομαJST

ΚατάταξηNo.155

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.32%

Προμήθεια Κυκλοφορίας9,900,000,000

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος9,900,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2020-04-01 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.00202 USDT

Υψηλότερη τιμή0.20825091,2021-04-05

Χαμηλότερη τιμή0.00476612780651,2020-05-09

Δημόσιο BlockchainTRX

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

