IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

ΌνομαIOST

ΚατάταξηNo.380

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.04%

Προμήθεια Κυκλοφορίας25,407,526,843

Μέγιστη Προμήθεια90,000,000,000

Συνολικός Όγκος45,779,378,999

Ποσοστό κυκλοφορίας0.2823%

Ημερομηνία Έκδοσης2018-01-11 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.01 USDT

Υψηλότερη τιμή0.13649600744247437,2018-01-24

Χαμηλότερη τιμή0.00156203910694,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainIOST

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

