The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

ΌνομαINDEX

ΚατάταξηNo.4729

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)%0,00

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια10.000.000

Συνολικός Όγκος10.000.000

Ποσοστό κυκλοφορίας0%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή133.13563635311073,2021-11-16

Χαμηλότερη τιμή0.7946144184895987,2023-10-20

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

