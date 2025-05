HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

ΌνομαHYPER

ΚατάταξηNo.745

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)12.26%

Προμήθεια Κυκλοφορίας175,200,000

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος802,666,667

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1752%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.35812016432282,2025-04-23

Χαμηλότερη τιμή0.13307299751853258,2025-05-19

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

