HOT

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

ΌνομαHOT

ΚατάταξηNo.241

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας174,999,109,483.8257

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος177,619,433,541.14133

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.03156761,2021-04-05

Χαμηλότερη τιμή0.000218929983954,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήHolochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.