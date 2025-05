HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

ΌνομαHMND

ΚατάταξηNo.1491

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.50%

Προμήθεια Κυκλοφορίας110,594,664.6505444

Μέγιστη Προμήθεια400,000,000

Συνολικός Όγκος400,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.2764%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.5317158777385766,2024-03-10

Χαμηλότερη τιμή0.01563264362067471,2023-08-03

Δημόσιο BlockchainHMND

ΕισαγωγήHumanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.