Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

ΌνομαHINT

ΚατάταξηNo.1475

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.19%

Προμήθεια Κυκλοφορίας460,375,000

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος999,999,996.6606125

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.0418835281570032,2025-01-09

Χαμηλότερη τιμή0.00207862882740898,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainBASE

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

