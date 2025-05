GOCHU

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

ΌνομαGOCHU

ΚατάταξηNo.755

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας11,178,162,712,452

Μέγιστη Προμήθεια29,999,999,950,000

Συνολικός Όγκος29,999,999,950,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.3726%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.000003030650784551,2025-05-20

Χαμηλότερη τιμή0.000000100066496121,2024-06-07

Δημόσιο BlockchainBASE

ΕισαγωγήGochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.