GHIBLI

Everyone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic.

ΌνομαGHIBLI

ΚατάταξηNo.1558

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1.60%

Προμήθεια Κυκλοφορίας999,887,051.148448

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος999,887,051.148448

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.04149693883334753,2025-03-28

Χαμηλότερη τιμή0.002744050384351501,2025-05-24

Δημόσιο BlockchainSOL

ΕισαγωγήEveryone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.