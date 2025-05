GAME2

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

ΌνομαGAME2

ΚατάταξηNo.490

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.04%

Προμήθεια Κυκλοφορίας17,542,570,036

Μέγιστη Προμήθεια21,419,639,400

Συνολικός Όγκος21,419,639,400

Ποσοστό κυκλοφορίας0.8189%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.009297992215811303,2024-05-15

Χαμηλότερη τιμή0.002651242955340418,2024-07-05

Δημόσιο BlockchainETH

