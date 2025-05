DKA

dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

ΌνομαDKA

ΚατάταξηNo.430

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,04%

Προμήθεια Κυκλοφορίας4 686 666 667

Μέγιστη Προμήθεια5 000 000 000

Συνολικός Όγκος5 000 000 000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9373%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.70604547,2021-03-16

Χαμηλότερη τιμή0.014004343218990514,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

