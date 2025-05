DCK

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

ΌνομαDCK

ΚατάταξηNo.1203

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.16%

Προμήθεια Κυκλοφορίας678,215,649

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος960,416,889.4816276

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6782%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.1835686222895271,2024-03-11

Χαμηλότερη τιμή0.006272543350543952,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

