deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

ΚατάταξηNo.750

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,63%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1 829 293 597

Μέγιστη Προμήθεια10 000 000 000

Συνολικός Όγκος9 999 997 159,600344

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1829%

Ημερομηνία Έκδοσης2024-10-16 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.05499267372684524,2024-12-21

Χαμηλότερη τιμή0.013910476857044492,2025-04-20

Δημόσιο BlockchainSOL

