Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

ΌνομαCTXC

ΚατάταξηNo.850

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)2.17%

Προμήθεια Κυκλοφορίας229,880,322.60937503

Μέγιστη Προμήθεια299,792,458

Συνολικός Όγκος299,792,458

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7667%

Ημερομηνία Έκδοσης2018-02-18 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή2.4102001190185547,2018-04-30

Χαμηλότερη τιμή0.0341331368292,2020-03-16

Δημόσιο BlockchainCTXC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

