Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

ΌνομαCOMP

ΚατάταξηNo.145

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)372.67%

Προμήθεια Κυκλοφορίας9,083,014.55091094

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος10,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή911.1978339,2021-05-12

Χαμηλότερη τιμή25.546896083024585,2023-06-10

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

